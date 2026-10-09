Στο σημείο επιχείρησε η Αστυνομία ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική, η οποία μετέβη στο σημείο με δυο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες.

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε ο περίπατος δυο Ιταλών την Πέμπτη στα Χανιά, στο Φαράγγι της Ίμπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι είχαν μεταβεί για πεζοπορία στο φαράγγι των Σφακίων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο 80χρονος πατέρας φέρεται να έχασε τον 50χρονο γιο του, με αποτέλεσμα να καλέσει τις αρχές, οι οποίες κινητοποίηθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο επιχείρησε η Αστυνομία ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική, η οποία μετέβη στο σημείο με δυο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, ένα από την Ανώπολη και ένα από τις Βρύσσες ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Το συμβάν έληξε αισιόδοξα καθώς ο 50χρονος γιος βρέθηκε να περπατά στην περιοχή του Φραγκοκάστελου.