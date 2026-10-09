Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 καταγράφει τη σταθερή πρόοδο του ομίλου στην κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από δράσεις με σαφή προσανατολισμό για το μέλλον.

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 δημοσίευσε σήμερα ο όμιλος Qualco, καταγράφοντας ουσιαστική πρόοδο με μετρήσιμα αποτελέσματα στους τρεις πυλώνες ESG, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Η δημοσίευση έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την πορεία του ομίλου, καθώς το 2025 οι μετοχές του εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Euronext Athens, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του στη διαφάνεια, την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία.

Όπως δήλωσε η κ. Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs and Sustainability Director του ομίλου Qualco: «Για εμάς, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο αναπτυσσόμαστε και δημιουργούμε αξία. Το 2025 επενδύσαμε ουσιαστικά στους ανθρώπους μας και ενισχύσαμε την κοινωνική μας συνεισφορά, ενώ θωρακίσαμε περαιτέρω το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που θεμελιώνει την εμπιστοσύνη εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και μετόχων. Η Έκθεση αποτυπώνει την πρόοδο και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με συνέπεια, διαφάνεια και μετρήσιμους στόχους».

Πρόοδος με μετρήσιμο αποτύπωμα στους τρεις πυλώνες

Στον πυλώνα «Περιβάλλον», ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Μέσω της πρωτοβουλίας Just Go Zero, ανακυκλώθηκαν 3,3 τόνοι υλικών, ενώ 0,7 τόνοι ηλεκτρονικού εξοπλισμού επαναχρησιμοποιήθηκαν ή διατέθηκαν υπεύθυνα μέσω δωρεών σε ΜΚΟ και κοινωφελείς οργανισμούς. Ο όμιλος διαθέτει πλέον 20 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του, ενώ το 65,5% του στόλου εταιρικών οχημάτων αφορά ήδη «πράσινα» οχήματα. Οι πρακτικές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον πυλώνα «Κοινωνία», ο όμιλος ξεπέρασε τον ετήσιο στόχο ελάχιστης εκπροσώπησης γυναικών 40%, με τις γυναίκες να αποτελούν το 43% του ανθρώπινου δυναμικού. Ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανήλθε σε 25,6 ώρες ανά εργαζόμενο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στο πεδίο υγείας και ασφάλειας, το πιστοποιημένο κατά ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης κάλυψε σχεδόν το 60% του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «SupportRoom» αξιοποιήθηκε από το 27% του προσωπικού με ποσοστό ικανοποίησης 76%.

Στο κοινωνικό αποτύπωμα εντάσσεται η πρωτοβουλία «Bringing AI Closer to the Next Generation», μέσω της οποίας στελέχη του ομίλου παρουσίασαν σε 36 μαθητές του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής. Η εθελοντική πρωτοβουλία «Give Back» οδήγησε σε πάνω από 20 δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενώ μέσω της Τράπεζας Αίματος Qualco συγκεντρώθηκαν 183 μονάδες αίματος.

Στη «Διακυβέρνηση», ο όμιλος ενσωμάτωσε τη βιωσιμότητα στους μηχανισμούς εποπτείας, διαχείρισης κινδύνων και λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης ανήλθε σε 65% για τις λειτουργίες υψηλότερου κινδύνου και σε 81% για υφιστάμενο και νεοπροσληφθέν προσωπικό.

Qualco Foundation: Σταθερή δημιουργία αξίας

Το Qualco Foundation αποτελεί τον πυρήνα της κοινωφελούς προσφοράς του ομίλου Qualco. Μέσω του Qualco Foundation, το 2025 ο όμιλος υποστήριξε πάνω από 50 δράσεις κοινωνικού αντικτύπου, αγγίζοντας πάνω από 4.000 ανθρώπους στους πέντε πυλώνες: Παιδεία & Επιστήμη, Πολιτισμό, Εθνική Παρακαταθήκη, Αθλητισμό και Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη ακριτικών νησιωτικών κοινοτήτων μέσα από προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης, παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού και ενίσχυσης βασικών υποδομών. Παράλληλα, το Qualco Foundation συνέχισε να επενδύει στον Πολιτισμό και την Εθνική Παρακαταθήκη, στηρίζοντας φορείς και πρωτοβουλίες που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και τη μουσική παράδοση, μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ) και το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας (ΙΝΕΛ). Ενδεικτικά, στο Διεθνές Συνέδριο για τα Ελληνικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα συμμετείχαν 41 ακαδημαϊκοί και ειδικοί επιστήμονες από 23 εκπαιδευτικά ιδρύματα από 5 ηπείρους.

Στον τομέα της Παιδείας & Επιστήμης, σημαντική ήταν η στήριξη της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο FIRST Global Challenge 2025 στον Παναμά με το έργο «ChromaHive», σύστημα παρακολούθησης μελισσοκομείων με τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσα στα 10 κορυφαία της κατηγορίας παγκοσμίως. Χάρη στην υποστήριξη του Qualco Foundation κατά τη διάρκεια του 2025, 600 μαθητές συμμετείχαν σε δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ πάνω από 130 φοιτητές συμμετείχαν σε δράσεις καινοτομίας. Επίσης, χάρη σε νέο τεχνολογικό ή άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, περίπου 1.600 μαθητές σε 14 σχολεία της χώρας μας απολαμβάνουν αναβαθμισμένη εμπειρία μάθησης. Παράλληλα, στον χώρο του Αθλητισμού, 640 παιδιά έλαβαν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ μέσω στοχευμένης υποστήριξης από το Qualco Foundation, 4 νέοι ανερχόμενοι αθλητές συνέχισαν την προσπάθεια να εξελίξουν το ταλέντο τους και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεσμεύσεις για το μέλλον

Ο όμιλος Qualco θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους: διατήρηση ποσοστού γυναικών τουλάχιστον 40% στο ανθρώπινο δυναμικό, στόχο 40% γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2030, συμμετοχή τουλάχιστον 80% των εργαζομένων στην ετήσια Έρευνα Δέσμευσης Εργαζομένων, συμμετοχή τουλάχιστον 70% στις ετήσιες αξιολογήσεις εργονομίας και 50% στις εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών έως το 2028, καθώς και υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές του.

Διαβάστε τον πλήρη απολογισμό εδώ.