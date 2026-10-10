Το μυαλό πλέον στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 84-59 του Προμηθέα στην Πάτρα και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της Euroleague, ενώ ακολουθεί την Παρασκευή η αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε με 0-3 στο 2’ και 2-6 στο 3’, ενώ στη συνέχεια οι πράσινοι αύξησαν τη διαφορά στους δέκα πόντους (4-14) στο 7ο λεπτό. Το «τριφύλλι» συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά του, φτάνοντας στο +14 (4-18), με τους Πατρινούς να μειώνουν προσωρινά σε 7-18 στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό AKTOR να προηγείται με 7-21.

Στο 13’ ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε με 12-26, ενώ στο 16’ ανέβασε την απόσταση στους 21 πόντους (14-35). Οι γηπεδούχοι σκόραραν για το 19-37 στο 17’, όμως οι πράσινοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και στο 19’ ξέφυγαν εκ νέου με 24-41, πριν ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 26-43.

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Το «τριφύλλι» ανέβασε τη διαφορά στους 25 πόντους (27-52) στο 22’, ενώ στο 24ο λεπτό απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο +28 (31-59). Οι πράσινοι συνέχισαν να διατηρούν τον έλεγχο της αναμέτρησης, διευρύνοντας το προβάδισμά τους στους 31 πόντους (35-66) στο 28’. Η διαφορά διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα (40-68), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο στο +30 (40-70)!

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Οι πράσινοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας προβάδισμα 28 πόντων (46-74) στο 33’. Στο 37’ το σκορ διαμορφώθηκε σε 54-77, με το «τριφύλλι» να απομακρύνεται εκ νέου στο +26 (54-80) στο 38’ και να φτάνει στην επικράτηση χάρη στο υπέρ του τελικό 84-59.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 26-43, 40-70, 59-84.

Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ Cola (Βόβορας): Νικολαΐδης, Κόλεμαν 15 (2), Καπετάκης 5 (1), Φόρεστερ 2, Έβανς 5 (1), Δίπλαρος 3 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης 9, Αρμς 10 (1), Γουίλιαμς, Α. Αντετοκούνμπο 2, Κουλμπόκα 7 (1).

Παναθηναϊκός AKTOR (Ομπράντοβιτς): Π. Καλαϊτζάκης 9 (2), Φρανσίσκο 12 (1), Μωραΐτης 11 (3), Μπάντιο 7 (1), Χέιζ-Ντέιβις 12 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Κουζέλογλου 4, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 10, Μαντζούκας 3 (1), Φαλ 2.