Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το μυαλό τους στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής για την Super League έχουν άπαντες στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να πάρουν μια ακόμη νίκη και να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου 10/10 με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, όπου συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Λιβάι Γκαρσία. Αναλυτικά, την 25άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.