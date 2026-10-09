Ο Ολυμπιακός άφησε γρήγορα πίσω του την ήττα από τη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας με 89-66 της Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα, κυρίως στην άμυνα, και έφτασε σε μια ευρεία νίκη στην πρώτη του εντός (προσωρινής) έδρας αναμέτρηση στην SUNEL Arena, αφήνοντας πίσω την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Η αναμέτρηση

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ανοίγει το σκορ με τρίποντο και την ομάδα να παίρνει γρήγορα προβάδισμα 5-0. Η Εφές προσπάθησε να παραμείνει κοντά στο σκορ, ωστόσο ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10, με 26-16, έχοντας τον έλεγχο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η δεύτερη περίοδος ήταν πιο δύσκολη για τους γηπεδούχους. Η τουρκική ομάδα βρήκε λύσεις και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στον έναν πόντο. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, διατήρησε το προβάδισμά του και πήγε στα αποδυτήρια με σκορ 35-31.

Μετά την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε σημαντικές λύσεις με τις διεισδύσεις του, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συνέβαλαν στην προσπάθεια να διευρυνθεί η διαφορά. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 62-49.

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Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Μπαρτζώκα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της. Παρά την προσπάθεια της Εφές να πλησιάσει, οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και ανέβασαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, φτάνοντας τελικά στο 89-66.

Το τελικό +23 αποτύπωσε την υπεροχή του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά την αστοχία από την περιφέρεια, με 5 εύστοχα τρίποντα σε 23 προσπάθειες, η αμυντική λειτουργία και η αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Η νίκη δίνει ώθηση στον Ολυμπιακό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας του ευρωπαϊκού προγράμματος. Οι Πειραιώτες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Βαλένθια στις 13 Οκτωβρίου και την Μπαρτσελόνα στις 16 Οκτωβρίου

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66.