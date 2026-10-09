Υπήρξε για χρόνια παράγοντας του Ολυμπιακού.

Θλίψη σκόρπισε στην «οικογένεια» του Ολυμπιακού η είδηση του θανάτου του Άρη Ποΐλα, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια παράγοντας των «ερυθρολεύκων».

Ο Άρης Ποΐλας, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών, διετέλεσε έφορος του τμήματος βόλεϊ ανδρών των «ερυθρολεύκων» και από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του», «συμβάλλοντας στην αγωνιστική του καταξίωση και στην καθιέρωσή του στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ», επισημαίνει σε ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

«Η αγάπη του για τον Ολυμπιακό και η αφοσίωσή του στον σύλλογο αποτυπώθηκαν στη διαχρονική παρουσία και προσφορά του, τόσο στον Ερασιτέχνη όσο και στο ποδοσφαιρικό τμήμα», συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση, που τονίζει πως ο Άρης Ποΐλας «αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του Ολυμπιακού και η προσφορά του θα παραμείνει στη μνήμη της “ερυθρόλευκης” οικογένειας».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημαίνει ότι ο Άρης Ποΐλας υπηρέτησε την ομάδα «με πάθος και αφοσίωση». Από την πλευρά της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ υπογραμμίζει πως ο εκλιπών είχε σημαντική προσφορά στον σύλλογο, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για τον Άρη Ποΐλα

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

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Ο εκλιπών υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας της ιστορίας του συλλόγου, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον Ολυμπιακό.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του τμήματος βόλεϊ Ανδρών, από τη θέση του εφόρου, συμβάλλοντας στην αγωνιστική του καταξίωση και στην καθιέρωσή του στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ.

Η αγάπη του για τον Ολυμπιακό και η αφοσίωσή του στον σύλλογο αποτυπώθηκαν στη διαχρονική παρουσία και προσφορά του, τόσο στον Ερασιτέχνη όσο και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Άρης Ποΐλας αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του Ολυμπιακού και η προσφορά του θα παραμείνει στη μνήμη της ερυθρόλευκης οικογένειας.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας της ομάδας μας, υπηρετώντας την με πάθος και αφοσίωση.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο Άρης Ποΐλας υπηρέτησε με αφοσίωση τον Ολυμπιακό, προσφέροντας σημαντικά στον σύλλογο τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».