Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena.

Την Αναντολού Εφές υποδέχεται ο Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Euroleague, στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, θέλει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι έρχονται λαβωμένοι στην Αθήνα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Χαμόγελα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε να επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ζαν Μοντέρο ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθει τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.